Жемчужины татарского фольклора: более 60 коллективов съехались на фестиваль в Казани

Фото: пресс-служба Минкультуры Татарстана.

В Казани прошел XIV Всероссийский фестиваль-конкурс татарского фольклора «Түгәрәк уен», который собрал порядка 650 участников. Столица Татарстана принимает яркое музыкальное событие уже третий раз, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В этом раз в город съехались 52 творческих коллектива и солисты из 23 районов республики, а также 10 коллективов из российских регионов, в том числе из Кировской области, Мордовии, Пермского края, Башкортостана, Удмуртии, а также Санкт-Петербурга, Ульяновска, Челябинска, Омска.

Обладателем Гран-при стал народный фольклорный ансамбль «Ләйсән» из Челябинска, который поразил членов жюри и зрителей искусной игрой на традиционных бытовых инструментах с композицией «Авыл көйләре».

Замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков подчеркнул, что «Түгәрәк уен» — очень значимое мероприятие, единственный фестиваль всероссийского масштаба, призванное популяризировать татарский фольклор.

«„Түгәрәк уен“ проводится уже 14-й раз. Каждый год мы видим богатство татарского народного творчества и самобытность фольклора тех регионов, где компактно проживают татары», — сказал он.

Помимо концертной программы, для конкурсантов предусмотрены мастер-классы, а 30 августа, в День Республики Татарстан, они смогут выступить в Казанском Кремле и на площади перед театром Камала на празднике «Играй, гармонь!».