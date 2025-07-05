«Жемчужина татарского народа»: об ансамбле Айдара Файзрахманова

В Татарской филармонии представили красочное издание «Годы, дороги, песни», приуроченное к 25-летию Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ. С 2002 года по рекомендации легендарного Ильгама Шакирова им руководит Айдар Файзрахманов. Видные деятели культуры поделились с «Интертатом» своим мнением о ведущем фольклорном ансамбле республики.





В Татарской филармонии представили красочное издание «Годы, дороги, песни», приуроченное к 25-летию Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ

Фото: © Ольга Акимичева / пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Тукая

Фердинанд Салахов: «Айдар Файзрахманов совершил революцию в искусстве»

Певец, народный артист Татарстана Фердинанд Салахов напомнил, что с Айдаром Файзрахмановым они сотрудничают на сцене уже на протяжении 45 лет.

– Считаю, что наша филармония безмерно счастлива тем, что у нее есть Айдар Файзрахманов. Такие руководители рождаются не каждый день. Он уникальный, он – талант. Знает поэзию, поэтов, общается с ними и на их стихи создает прекрасные композиции.

Я считаю, что Айдар Фатхрахманович – человек, который совершил революцию в искусстве, потому что он работает не только с народным творчеством. Он сам создает истинно народные композиции, достойные включения в сокровищницу татарской музыки. Именно Айдар Файзрахманов первым из руководителей фольклорных ансамблей начал работать с авторским материалом, создавая дастаны, эпосы из произведений композиторов. В композиции «Соңгы җыр» («Последняя песня») Масгуды Шамсутдиновой на стихи Харраса Аюпа он применил многоголосье и, используя все приемы науки вокала, сотворил то, что можно назвать шедевром. Думаю, со временем это произведение тоже войдет в число жемчужин фольклора. Такого подхода нет ни в ансамбле Миляуши Таминдаровой, ни в Татарском государственном ансамбле песни и танца.

Фердинанд Салахов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как долго проживут современные эстрадные песни?! А произведения из репертуара Айдара Файзрахманова достойны стать фольклором, и они останутся жить надолго, как настоящее народное творчество. Потому что они совершенны. В них есть слово, моң, мелодика татар. Они сделаны на научной основе.

Айдар Файзрахманов – образец совершенного вокала. Он и академический певец, и эстрадный. Играет на музыкальных инструментах. Как баянист, обучал выпускников Казанской консерватории.

Известный руководитель ансамбля «Сорнай» Ринат абый Гилязов, работая с фольклором, делал акцент на старинные песни. Айдар Файзрахманов сделал революцию, обращаясь к произведениям композиторов.

Если бы я был выпускником музыкальной школы, я бы пришел в его ансамбль, а если бы он не принял меня, то не отставал бы от него, умолял бы взять. Потому что Айдар Файзрахманов – это школа, те, кто прошел ее: Раяз Фасихов, Расим Фасихов, Ильнат Фархуллин, Ильшат Валеев, – это сегодня ведущие артисты, в них есть сценическая культура. Айдар Файзрахманов сам продолжает традиции предшественников, он прошел школу Зулейхи Хисматуллиной, Нияза Даутова, а они – великие личности!

Все держится на личности. Руководителей очень много, но не каждый является личностью. Зиля Сунгатуллина мне как-то сказала: «Как повезло филармонии, артистам!» Потому что руководят филармонией личности.

Фото: © Ольга Акимичева / пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Тукая

Во главе коллектива должен быть человек всесторонне развитый. Он и педагог, учитель – обучает вновь пришедших в ансамбль артистов, он профессионал в музыке, он тонко чувствует поэзию. В 80-е годы, когда Альфию Авзалову вызывали в обком из-за того, что она много говорила со сцены на своих концертах, Айдар Файзрахманов чередовал песни со стихами татарских поэтов, – поделился с нами артист.

Равиль Файзуллин: «Коллектив продолжает традиции времен Тукая»

Народный писатель Татарстана Равиль Файзуллин – один из любимых авторов Айдара Файзрахманова. Их творческий тандем дал жизнь многим прекрасным произведениям.

– Айдар Файзрахманов – один из талантливейших сыновей татарского народа. Знаю его уже почти полвека. Очень рад за коллектив под его руководством. Куда бы они ни поехали, они передают дух, историю, величие народа, выполняют большую миссию.

Равиль Файзуллин Фото: © Ольга Акимичева / пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Тукая

Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан – это духовное зеркало народа. Ансамблю 25 лет. Этот юбилей ощущается как 125-летие, потому что ГАФМ продолжает традиции, идущие с времен Тукая. Листая страницы альбома, я и сам начал чувствовать себя членом этого коллектива. Многое пережито вместе, общались со многими людьми.

Если бы на месте Айдара Файзрахманова, [директора Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая] Кадима Нуруллина были люди, не понимающие искусство, не знающие истории, языка, что бы тогда было? Филармония становится центром, где собираются видные татарские деятели, проходят встречи, вечера. Желаю успехов! – сказал Равиль Файзуллин.

Кадим Нуруллин: «Наши соотечественники за рубежом обожают этот ансамбль»

Директор филармонии Кадим Нуруллин отметил, что коллектив ГАФМ выполняет большую роль в объединении татар за рубежом – истосковавшиеся по родной музыке, языку, культуре соотечественники с нетерпением ждут его концертов.

Кадим Нуруллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Вы бы видели, как они окружают артистов! Слезы наворачиваются на глаза – такой трогательный момент. В такие моменты я испытываю гордость за свою нацию. Невольно переполняешься чувством благодарности к своему народу, к коллективу ансамбля. Они – в истинном смысле жемчужина нашего народа.

В этом году коллективу 25 лет. Он не самый крупный в России, но один из самых плодотворно работающих. Они активно гастролируют, успевают бывать в разных уголках мира.

Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан – это огромная школа. За спиной у Айдара Файзрахманова 28 лет службы оперному театру. Этот труд не исчезает бесследно. Айдар Фатхрахманович профессионал и делится своим опытом.

Каждый, кто работал в этом коллективе, находит свое место как артист. Многие ведут свою карьеру артиста эстрады, хотя вы можете и не знать, что они работали в фольклорном ансамбле…

Артисты ансамбля постоянно трудятся, не щадя себя. Трудолюбие Айдара Файзрахманова здесь отражается ярко – у них всегда репетиции. В каком бы состоянии артист ни был, он выходит на сцену и выступает. Наши артисты и танцуют, и поют, и играют на различных инструментах. Благодаря их искусству мир узнает культуру татар.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У каждого нашего народа есть фольклорные коллективы. Однако очень мало таких, которые имеют коммерческий успех – собирают залы, работают с аншлагами. За 25 лет успеть создать продукт, который люди покупают, то есть приходят на концерты по билетам, – пожалуй, такое может только Айдар Файзрахманов. А результат принадлежит всему народу, всем нам.

Творчество коллектива пропагандирует искусство татар среди других народов. Благодаря трудам Айдара Файзрахманова люди других национальностей любят и с уважением относятся к татарской культуре. Он также умеет привлекать молодое поколение – дает возможность школьникам попробовать поиграть на разных музыкальных инструментах. Я убежден: Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан – это коллектив, который сохраняет в себе самобытность татарского народа, благодаря которому живет аутентичная, истинно народная музыка. Так будет и в дальнейшем.

Материальную помощь в издании сборника «Годы, дороги, песни» оказал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он благосклонно относится к нашему ансамблю. Мы чувствуем поддержку руководства республики. Планируем закупить оборудование для ансамбля, каждый год создаются новые костюмы. Желаю нам вместе, в сотрудничестве служить татарскому народу, – отметил Кадим Нуруллин.

Газинур Мурат: «Как завещал великий Ильгам Шакиров»

Народный поэт Татарстана Газинур Мурат много лет сотрудничает с ансамблем Айдара Файзрахманова и высоко оценивает вклад коллектива в сохранение фольклорного наследия.

Газинур Мурат Фото: © Ольга Акимичева / пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Тукая

– Ансамбль служит нашему народу, находит уже исчезающие, забытые образцы и возвращает их народу. Я считаю, что это большой труд. Эти образцы ансамбль, как жемчужина татарского народа, доносит до разных уголков мира.

Айдара абый я знаю давно. Оказывается, прошло уже 45 лет, как мы встретились с ним впервые. Мне довелось также написать стихотворение к юбилею ансамбля. У нас много проектов в сфере литературы, искусства, но на рубеже XX и XXI столетий самым успешным для татар проектом я считаю создание этого ансамбля.

Думаю, сегодня наше национальное искусство знают в основном благодаря этому ансамблю. Потому что они успели побывать во множестве стран. Нет таких универсальных ансамблей профессионального уровня, в репертуаре которых представлены и танцы, и песни, и музыкальные инструменты. Они – гордость, лицо нашего народа. Пусть так будет и впредь.

Существование такого коллектива – огромное достижение татарского народа. Я помню также историю создания ансамбля. Я работал в редакции газеты «Мәдәни җомга». У нас вышла статья Ильгама Шакирова. Предполагалось, что в ансамбле будут контрабас, флейта, скрипки и так далее. В своей статье Ильгам абый написал: «На этих музыкальных инструментах играют во всем мире. А где наши собственные саз, гусли, домра?» – перечислив большой список. И вот, к счастью, все получилось так, как завещал Ильгам абый.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совершенно справедливо будет сказать, что у истоков ансамбля стоит именно он. Также большую роль играет самоотверженность Айдара Файзрахманова, то, что он всей своей сущностью воспитан в татарской культуре, пропитан татарским духом. Благодаря ему ансамбль знают во всем мире. Думаю, татар в первую очередь знают через его ансамбль. Начиная с костюмов и заканчивая музыкальными инструментами.

Коллектив побывал в 50 с лишним странах. Это ведь очень много. Сотни тысяч километров пути. Этот ансамбль создан к счастью татарского народа и делает огромное дело, – подчеркнул Газинур Мурат.

Солист ансамбля Рустам Гильфанов: «Прошли не только школу искусства, но и школу жизни»

Солист Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ, заслуженный артист РТ Рустам Гильфанов присоединился к коллективу еще будучи студентом.

Рустам Гильфанов Фото: © Ольга Акимичева / пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Тукая

– За 20 лет мы прошли здесь не только школу творчества и искусства, но и школу жизни. Побывали во многих странах. Айдар абый, как человек дальновидный, проницательный, заботится не только о текущей деятельности, но и о культурном наследии. Представленное сегодня издание о 25-летней работе коллектива – яркое тому подтверждение. Над подготовкой альбома Айдар абый трудился целый год.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он пригласил меня в ансамбль, когда я учился на третьем курсе. У меня, естественно, была неуверенность – смогу ли я работать наравне с остальными артистами? Айдар абый сказал: «Рустам, здесь ты получишь больше знаний, чем на факультете музыки. Это станет еще и школой жизни для тебя». Сейчас я говорю себе, что решение было правильное, – поделился артист.

Директор ансамбля Гульшат Шарапова: «С каждым годом ансамбль выше на одну ступень»

Директор ансамбля, народная артистка Татарстана Гульшат Шарапова, представляя участникам встречи книгу «Годы, дороги, песни», подчеркнула важность этого издания.

«Здесь прослеживается путь развития ансамбля, как он с каждым годом совершенствуется, поднимается еще на одну ступень. В ней также можно увидеть почетные грамоты, благодарственные письма, свидетельства почетных званий артистов», – рассказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Издание выходит во времена процветания начатой нами работы. Эту книгу мы хотим через вас донести до зрителя, поделиться своими мыслями. Один из вдохновителей ее создания – директор филармонии Кадим Нуруллин. Мы всё, слава богу, делаем вместе, сообща. Кадим Назирович всесторонне нас поддерживает», – прокомментировал выход Айдар Файзрахманов.