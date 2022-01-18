«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 20 января

В Москве и области из-за сильной гололедицы и сильного ветра продлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Ранее предупреждение об ухудшении погоды в столице действовало до полудня 19 января, по Московской области — до часу дня. Теперь «желтый» уровень по гололедице будет действовать до 2.00 до четверга, а новое предупреждение о сильном ветре и метели — до 15.00 сегодняшнего дня.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отметили в Гидромете.