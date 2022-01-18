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Ру Тат
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Общество
18 января 2022  09:32

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 20 января

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В Москве и области из-за сильной гололедицы и сильного ветра продлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Ранее предупреждение об ухудшении погоды в столице действовало до полудня 19 января, по Московской области — до часу дня. Теперь «желтый» уровень по гололедице будет действовать до 2.00 до четверга, а новое предупреждение о сильном ветре и метели — до 15.00 сегодняшнего дня.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отметили в Гидромете.

#ухудшение погодных условий #Москва #сильная гололедица
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