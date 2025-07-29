Желонкин в Казани сообщил об увеличении числа компетенций «Абилимпикса»

Чемпионат по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс», который завершился сегодня в Казани, в будущем привлечет большее количество участников, а также пройдет по большему числу компетенций. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин на церемонии закрытия чемпионата в Казани.

«Будем чемпионат масштабировать. На следующий год будет больше участников, в этом году было 400 человек. Надеемся, что в следующем году будет больше компетенций», – сказал он.

Желонкин также оценил подготовку участников прошедшего в Казани чемпионата.

«Мы благодарны участникам – они действительно большие молодцы, показали хорошие компетенции, навыки в освоении инженерных профессий. Надеемся, что все, что они получат, смогут применять в мирной жизни», – отметил он.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организаторы – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».