Железный камбэк: «Локомотив» перевернул игру в Омске с 0:2 до 4:2 и выбесил Буше

Третий матч полуфинальной серии между «Авангардом» и «Локомотивом» превратился в наглядное пособие по тому, как избыточные эмоции и потеря самоконтроля могут пустить под откос даже самый успешный старт. Начало встречи в Омске складывалось для хозяев по лучшему сценарию: быстрые 2:0 казались весомой заявкой на успех, однако ярославский «Локомотив» продемонстрировал железную выдержку, перевернув ход игры и добившись волевой победы со счетом 4:2.

Главный тренер «ястребов» Ги Буше после матча был предельно резок в оценках, прямо заявив, что его команда фактически совершила спортивное самоубийство на льду. «Мы сами саботировали свою игру во втором периоде. Обычно мы доводим преимущество 2-0 до победы», — констатировал наставник, подчеркивая, что причины поражения лежат исключительно в плоскости психологии и дисциплины.

Перелом наступил именно во второй двадцатиминутке, когда череда удалений оставила «Авангард» в глубоком меньшинстве. Буше не скрывал своего раздражения по поводу игры спецбригад и концентрации игроков: «Меня вывели из себя два гола, которые «Авангард» пропустил после три на пять». По его мнению, такие подарки сопернику на стадии полуфинала КХЛ недопустимы. Говоря об удалении Наиля Якупова, тренер провел параллель с предыдущими встречами серии, отметив, что «мы подарили «Локомотиву» то, что он подарил нам в прошлый раз». Эта невынужденная щедрость позволила «железнодорожникам» не просто сравнять счет, но и поймать тот кураж, который обычно ломает хребет оппоненту.

Пока омичи пытались прийти в себя и вернуть нить игры, ярославцы методично дожимали ситуацию, демонстрируя образцовую реализацию моментов и хладнокровие в завершающей стадии.

Боб Хартли, комментируя этот камбэк с 0:2, подчеркнул полное превосходство гостей в ключевые моменты, заявив, что «Локомотив» заслуженно выиграл этот матч. Хартли особо выделил вклад Александра Радулова, который остается главным мотором ярославского коллектива.

«Радулов и в 39 лет хочет не просто играть, а выигрывать; он буквально заряжает «Локомотив» своей страстью к победе», — отметил главный тренер «Локомотива». Именно этот ветеранский задор помог ярославцам не рассыпаться после неудачного начала и планомерно забрать инициативу.

Любопытно, что канадец расколдовал свое проклятие в противостоянии с соотечественником, Ги Буше, которого сам же и посоветовал в свое время «Авангарду». Эта победа стала первой для Боба Хартли над Ги Буше в нынешнем сезоне. До этого было пять поражений. Одно в предсезонке, на мемориале Виктора Блинова, два в регулярной части сезона и два в плей-офф.

В итоге матч, который начинался как триумф «Авангарда», обернулся тактическим фиаско, поставив команду Буше перед необходимостью серьезной работы над ошибками. Серия заиграла новыми красками, и теперь «Локомотив» выглядит командой, которая умеет превращать чужой «саботаж» в свое стратегическое преимущество, не давая сопернику шанса на исправление ошибок.