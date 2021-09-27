«Железный договор» и «АрматСтройГрупп» выплатили 82 работникам долги по зарплате

Два предприятия Татарстана выплатили долги по зарплате 82 сотрудникам. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников», — сказано в сообщении.

В Альметьевском районе ООО «АрматСтройГрупп» погасило долг на сумму 416 тыс. рублей перед 78 работниками. Также частично погашена задолженность в ООО «Железный договор» в Елабужском районе. Организация выплатила четырем сотрудникам 247 тыс. рублей.