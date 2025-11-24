Железные дороги оснастят автоматическими камерами для фиксации нарушений

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минтранс РФ подготовил пакет поправок, который позволит использовать камеры для фиксации нарушений правил нахождения граждан на объектах железнодорожного транспорта – включая пути и переходы через них. Об этом сообщает «ТАСС».

Одним из предложений является корректировка закона о персональных данных: министерство предлагает разрешить обработку биометрических данных без согласия граждан, если речь идет о контроле соблюдения правил на инфраструктуре железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, а также при проезде и переходе через железнодорожные пути.

Также подготовлены изменения в закон о железнодорожном транспорте. В проекте указано, что объекты железнодорожной инфраструктуры смогут оснащаться специальными техническими средствами, работающими автоматически и имеющими функции фото- и киносъемки и видеозаписи.

Такие устройства будут использоваться для фиксации нарушений в местах, определенных владельцами инфраструктуры и путей необщего пользования.