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Железнодорожный мост через Чапаевку в Самарской области поврежден взрывом
На железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области произошел хлопок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По данным агентства, в результате были задержаны пять поездов.
Как сообщают РИА Новости, произошел подрыв моста, взрыв прогремел в районе пяти часов утра. Повреждения получили металлоконструкции моста, а также его ограждение.
При этом, по предварительной информации, бетонная опора повреждений не получила. Пути также остались целы. В результате инцидента никто не пострадал.
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