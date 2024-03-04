Железнодорожный мост через Чапаевку в Самарской области поврежден взрывом

На железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области произошел хлопок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, в результате были задержаны пять поездов.

Как сообщают РИА Новости, произошел подрыв моста, взрыв прогремел в районе пяти часов утра. Повреждения получили металлоконструкции моста, а также его ограждение.

При этом, по предварительной информации, бетонная опора повреждений не получила. Пути также остались целы. В результате инцидента никто не пострадал.