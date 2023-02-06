Железнодорожные перевозки из РФ на Восток впервые превысили показатели Запада

С июля по декабрь 2022 года железнодорожные перевозки в восточном направлении превысили показатели Запада. Такое происходит впервые за всю историю экономики железных дорог, рассказал Президенту России Владимиру Путину глава РЖД Олег Белозеров.

«80 миллионов — на Восток, 76 миллионов — на Запад, это тенденция именно второго полугодия», — подчеркнул он.

Кроме того, наметился серьезный перевес по перевозкам в дружественные страны — +23% против −40% в недружественные. Причем этот разрыв продолжает расти.

«Видим хороший результат по интеграции экономик в рамках Союзного государства. Говорят иногда, что немножко припала погрузка, а грузооборот растет. У нас погрузка в Белоруссии не входит в отчётность, а перевозка — километры — входит. Соответственно, мы дали возможность как раз осуществлять транзит — это дает дополнительно хорошую работу и железнодорожникам белорусским, и нам», — заключил руководитель РЖД.