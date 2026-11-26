Два железнодорожных парома для переправы Усть-Луга – Балтийск построит керченский Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы, входящий в Судостроительную корпорацию «Ак Барс». Это следует из распоряжения Правительства России, которое подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Реализовывать инвестиционный проект при этом будет ФГУП «Росморпорт». Эта же компания станет выгодоприобретателем, так как она выполняет морские перевозки в Калининградскую область.

Строительство головного парома должно обойтись более чем в 24,8 млрд рублей, строительство второго – примерно в 22,1 млрд рублей. Свыше 8,8 млрд рублей должны поступить из федерального бюджета, еще 38,1 млрд – из Фонда национального благосостояния.

Приемка новых паромов намечена на 2030 год, а их ввод в эксплуатацию должен состояться в 2030–2031 годах. Новым судам предстоит заменить работающие сейчас на переправе Усть-Луга – Балтийск паромы «Балтийск» и «Амбал», которые будут списаны до 2030-го. Планируемый срок эксплуатации – до 2060 года.

Строиться паромы будут по проекту 135, основанному на спроектированной Морским инженерным бюро серии CNF19M. В ее рамках на турецкой верфи Kuzey Star в кооперации с Невским судостроительно-судоремонтным заводом были построены два парома – «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» (оба сданы в 2022 году).

Паромы проекта 135 изначально предполагалось построить на Судостроительном комплексе «Звезда», но заключенный в 2024 году договор перестал действовать в 2025-м. Стоимость строительства паромов в сентябре 2024-го оценивалась в 30 млрд рублей. «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» обошлись в 12,5 млрд.

Ранее строительство двух паромов для обеспечения бесперебойного снабжения Калининградской области необходимыми товарами и сырьем анонсировал Михаил Мишустин.

Днем в субботу, 21 ноября, два беспилотника нанесли удар по российскому грузовому судну, шедшему из Санкт-Петербурга в Калининград. Об инциденте рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, уточнив, что сухогруз подвергся атаке в 3 морских милях (примерно 5,6 километра) от российской границы. Позднее командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин проинформировал, что экипаж пораженного сухогруза пришлось эвакуировать – он был доставлен на находившееся поблизости торговое судно, направляющееся в РФ.

Атака вызвала пожар на борту, который продолжался и 22 ноября. Один из членов экипажа пострадал в результате удара, о чем сообщил руководитель морских операций финской Погранохраны Юкка-Пекка Лумилахти. Уже поздним вечером воскресенья Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что пораженный БПЛА российский сухогруз покинул территориальные воды страны (произошедшее он охарактеризовал как «серьезный инцидент»).

Целью атаки беспилотников стал сухогруз Sparta II, находящийся под санкциями Соединенных Штатов (на основании связи с ООО «Оборонлогистика»). По данным источника ТАСС, на борту находились лакокрасочные материалы.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что заявления о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию. До этого он обещал уничтожать угрозы, связанные с гипотетической блокадой данного региона.