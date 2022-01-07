Железнодорожное движение в Казахстане полностью восстановлено

В Казахстане полностью возобновили железнодорожное движение — оно было прервано из-за беспорядков в республике. Об этом передает ТАСС со ссылкой на «Казахстан темир жолы».

Пропуск поездов обеспечен через станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул.

«Все станции открыты для движения <...> Все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения», — сказано в сообщении оператора магистральной железнодорожной сети страны.

Напомним, что жители республики вышли на массовые митинги в начале этого года. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства, были приняты ряд мер, но протестные акции не завершились, наоборот, участились столкновения с правоохранителями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности республики вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения.