Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновлено

Железнодорожное движение на Крымском мосту возобновлено, сообщает оперштаб Крыма.

«Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд "Симферополь — Москва" отправился в сторону Краснодарского края», – указано в сообщении.

Отмечается, что поезд простоял более 5 часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно.