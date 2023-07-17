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Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновлено
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Железнодорожное движение на Крымском мосту возобновлено, сообщает оперштаб Крыма.
«Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд "Симферополь — Москва" отправился в сторону Краснодарского края», – указано в сообщении.
Отмечается, что поезд простоял более 5 часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно.
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