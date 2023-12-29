Железнодорожники проведут для пассажиров праздничные мероприятия на вокзалах и в поездах

В преддверии новогодних праздников работники Горьковской железной дороги проводят интерактивные мероприятия для пассажиров на вокзалах и в поездах. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Территории вокзальных комплексов украшены новогодними атрибутами. В зданиях вокзалов встречают Дед Мороз и Снегурочка, развлекая пассажиров песнями и танцами. Работники ГЖД поздравляют пассажиров с наступающими праздниками, а также напоминают о правилах поведения на железной дороге», — говорится в сообщении.

Кроме того, начальники и проводники поездов поздравят пассажиров, которые проведут новогоднюю ночь в дороге. Железнодорожники вручат им памятные подарки и сувениры.