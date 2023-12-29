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Общество 29 декабря 2023 18:55

Железнодорожники проведут для пассажиров праздничные мероприятия на вокзалах и в поездах

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В преддверии новогодних праздников работники Горьковской железной дороги проводят интерактивные мероприятия для пассажиров на вокзалах и в поездах. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Территории вокзальных комплексов украшены новогодними атрибутами. В зданиях вокзалов встречают Дед Мороз и Снегурочка, развлекая пассажиров песнями и танцами. Работники ГЖД поздравляют пассажиров с наступающими праздниками, а также напоминают о правилах поведения на железной дороге», — говорится в сообщении.

Кроме того, начальники и проводники поездов поздравят пассажиров, которые проведут новогоднюю ночь в дороге. Железнодорожники вручат им памятные подарки и сувениры.

#горьковская железная дорога #празднование нового года
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