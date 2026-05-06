Железнодорожники благоустроили мемориальные объекты в РТ ко Дню Победы

Железнодорожники провели работу по благоустройству мемориальных объектов в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Эта добрая традиция – важный вклад в сохранение исторической памяти. Стальные магистрали сыграли значимую роль в годы войны, обеспечивая фронт всем необходимым», – говорится в сообщении.

Казанские железнодорожники обновили свыше 40 памятных досок, стел и мемориалов, расположенных на вокзалах и станциях, территориях предприятий и полосы отвода. В работах были задействованы волонтеры и профсоюзный актив магистрали, а также ветераны транспорта.

Обновлены также паровозы-памятники, установленные на станциях Юдино, Свияжск и Шемордан в Татарстане.