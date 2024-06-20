Железная Марта и красноречивая Великая: как Мартьянова выигрывает финалы через боль

Центр волейбола уже потерял любые внешние признаки, что еще месяц назад здесь проходили финальные игры мужской Суперлиги

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российские финалы и взаимные подколы с белорусами

Центр волейбола уже потерял любые внешние признаки, что еще месяц назад здесь проходили финальные игры мужской Суперлиги. Паркет полностью застелен коврами для Игр БРИКС, а все стены перекрашены в цвета международных соревнований.

Зрителей пусть не так много, как на волейбольных финальных сражениях, но собралась публика довольно внушительная – как минимум одна трибуна заполнена. И это для позднего времени (финалы стартовали в 20:00 и продлились два часа) и не самого близкого спортивного объекта (Центр волейбола спрятан фактически на окраинах Казани).

Зрителей пусть не так много, как на волейбольных финальных сражениях, но собралась публика довольно внушительная Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда на дорожку вышла казанская спортсменка, олимпийская чемпионка Токио Марта Мартьянова, все стало ясно – вот ради кого собралась публика. Впрочем, понаблюдать за искусством сражения, да еще и таких звезд сабли, как Софья Великая и Яна Егорян, зрители тоже явно были не прочь.

В рапирах в полуфиналах оказались три россиянки и еще одна представительница Беларуси Дарья Власова. А в финале встретились Анна Соловьева и вполне ожидаемо казанская спортсменка Марта Мартьянова.



В мужском финале фехтования на шпагах тоже сошлись два представителя России – Артем Саркисян и Георгий Бруев.

В женском финале фехтования на саблях Софья Великая сошлась с Ольгой Никитиной.

В мужском финале фехтования на шпагах сошлись два представителя России – Артем Саркисян и Георгий Бруев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже после церемонии награждения к журналистам вышел обладатель золота среди шпажистов Георгий Бруев. Он с юмором отвечал на вопросы о конкуренции российской школы фехтования на Играх БРИКС. Кивнул на белорусов, которые стояли рядом с микст-зоной с улыбками и подкалывали спикера: «Основную конкуренцию нам составили белорусы. Вот они стоят», – добавил после паузы Георгий, чем вызвал смех у конкурентов. А потом серьезно добавил, что особо сильных стран здесь не было.

Марта повторила подвиг Олимпиады-2020 и «зарешала» финал при недомогании

Когда настало время решающих противостояний, публика ожидаемо встретила казанскую спортсменку Мартьянову более оживленно, чем соперницу Анну Соловьеву. А когда Марта с ходу забрала первое очко, тут же сорвала овации.

Если поначалу оппонентка Марты старалась держаться на уровне, просто выставляя рапиру перед собой, удерживая Мартьянову на расстоянии (и даже взяла на такой тактике 2 очка – 2:2), то дальше Марта стала доминировать, взяв 4 очка разом.

Публика ожидаемо встретила казанскую спортсменку Мартьянову более оживленно, чем ее соперницу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако когда казалось, что исход предрешен при счете 6:2, произошел практически единовременно взаимный укол, который разделили микросекунды. Соловьева попросила видеопросмотр и получила свой балл. Вместо изначальных 7:2 на табло появилось 6:3, а уже на кураже удачного запроса представительница Московской области взяла вдогонку еще одно очко и закричала таким победным воплем, что слышно было даже в фойе подтрибунных помещений.



На 7:4 случился забавный момент, когда рапиристки сошлись так близко, что началась борьба, кто лучше извернется. Соловьева старалась уколоть сверху, а Марта пошла более хитрым путем – вскинула руку за спину и умудрилась уколоть соперницу неожиданно снизу из-за спины. Марта все равно оказалась впереди по итогам первого раунда – 10:8.

А после трехминутного перерыва девушки продолжили бой во втором раунде, где Соловьева поначалу забрала 2 очка, но дальше действовала только Марта и вырвала победу в поединке со счетом 15:10.

Марта вырвала победу в поединке со счетом 15:10 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже после поединка и церемонии награждения стало известно, что Марта Мартьянова неважно себя чувствовала в течение всего дня и, тем не менее, продержалась до конца, взяла в напряженной борьбе полуфинал и финальное сражение. Поначалу она даже попросила СМИ прийти на следующий день, чтобы пообщаться. Но в итоге вышла к журналистам:

На дорожке спортсмены обычно такое не показывают. И соперники анализируют, и не хотелось в родных стенах показать плохое фехтование. Тем более здесь вся семья. И родные стены помогают. И мотивируют, стимулируют на то, чтобы работать и показывать лучший результат.

А они правда помогают или это общие фразы?

Вот честно, я раньше слышала эту фразу и на себе это не чувствовала. Сейчас я чувствую эту поддержку. Особенно когда равный счет или проигрываешь в один укол, и ты слышишь, как тебе кричат с трибун: «Марта, давай!», и это помогает. Дома спокойнее на душе, что ли. И фехтуется легче.

Уже после поединка и церемонии награждения стало известно, что Марта Мартьянова неважно себя чувствовала в течение всего дня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выходишь к дорожке и ноги подкашиваются?

Было такое (смеется). Но пыталась не показывать. Думала, сейчас потерплю немножко и дома уже приеду и уже всю слабость свою покажу.

История с болезнью Марты и ее победой напомнила ситуацию в командных соревнованиях токийской Олимпиады. Тогда в начале третьего поединка уроженка Казани поскользнулась и повредила ногу. А после пятиминутной паузы спортсменка вновь вышла на дорожку, смогла продолжить встречу и довести ее до победы. В этот раз наша рапиристка снова доказала, какой у нее сильный характер.

Никитина неожиданно выбила Яну Егорян на стадии полуфинала и лишила зрителей самой красивой развязки личного противостояния Великой и Егорян Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развязки драмы Великой и Егорян не вышло

В другой дисциплине – в саблях, пожалуй, развернулась самая ожесточенная борьба. Если в рапирах Марта изначально выглядела фаворитом, то в саблях высочайший уровень девушки показывают все.

В итоге в финальном противостоянии сошлись самая опытная из российских фехтовальщиц Софья Великая и чемпионка мира Ольга Никитина.

Последняя преподнесла главный сюрприз всего дня, а возможно, и всех соревнований по фехтованию. Никитина неожиданно выбила Яну Егорян на стадии полуфинала – 15:12 и наверняка лишила зрителей самой красивой развязки личного противостояния Великой и Егорян, которое началось еще в Рио в 2016 году. Тогда, напомним, Великая ехала с полной уверенностью, что возьмет золото, но малоизвестная молодая Егорян лишила ее этой возможности.

В финальном противостоянии сошлись самая опытная из российских фехтовальщиц Софья Великая и чемпионка мира Ольга Никитина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После награждения Софья, конечно, рассуждала, что для нее не так важны прежние бои и она не думает об истории противостояний.

В финальном бою Великая тоже шла довольно уверенно в первом раунде, стабильно держала +3 или +2, однако в один момент Никитина сумела выровнять ситуацию, сделала счет 7:7 и даже в моменте повела в счете. Казанская публика, которая явно поддерживала Великую, стала поддерживать Софью активнее, так что в итоге Великая вырвала-таки победу – 15:12.

После награждения Софья рассуждала, что для нее не так важны прежние бои и она не думает об истории противостояний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого Софья разразилась содержательной речью о том, почему даже несмотря на чисто российские финалы Игры БРИКС нужно проводить в обязательном порядке и в чем их ценность:

Основные соревнования этого сезона — Игры БРИКС, мы прошли тяжелый отбор на них. Рада, что у меня получилось вырвать победу у таких сильных соперниц. Я безумно счастлива! Каждый бой был волнительным, напряженным. Тяжело было и против Ольги, и против Булуковой. Она молодая перспективная спортсменка. Игры БРИКС показали, что не так важно, кто будет участвовать. Главное — проводить такого уровня мероприятия, чтобы были СМИ, была такая организация, такое внимание. Игры БРИКС проводить нужно обязательно.

Молодежи обязательно надо участвовать в Играх БРИКС. На Олимпиаду и чемпионат мира попадают единицы со всего мира. А что делать остальным спортсменам? Чем больше будет таких турниров, как Игры БРИКС и «Игры будущего», тем больше возможность отправить на разные соревнования разные команды, тем больше интерес развивать конкретный вид и дольше оставаться в спорте, – объяснила восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы.

Сегодня в Центре волейбола продолжатся соревнования по фехтованию. Среди мужчин пройдет личное первенство в рапирах, также выступят женщины-шпажистки.