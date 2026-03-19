Железа стала в три раза больше: как в РКОД спасли женщину с огромной опухолью щитовидки

После 13 лет мучений от зоба жительница Татарстана обратилась в отделение радионуклидной терапии Республиканского онкологического диспансера. Здесь ее вылечили с помощью всего двух доз препарата. Как это было? В чем суть чудодейственного метода? Как устроена работа отделения? Об этом «Татар-информу» рассказали врачи, которые в нем работают.





Отделение радионуклидной терапии Республиканского клинического онкологического диспансера РТ было создано в 2013 году

Пациент выпивает радиоактивный препарат – так начинается лечение

Когда речь заходит о лечении онкологических заболеваний, первыми на ум приходят классические методы: хирургическое вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Однако арсенал современной медицины не ограничивается только ими – одним из развивающихся направлений является радионуклидная терапия.

«Это аналог хирургического лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы, папиллярного и фолликулярного. В основном используется радиоактивный йод-131. Так как радиоактивный йод по своей структуре аналогичен природному йоду, который накапливается в тканях щитовидной железы, мы можем воздействовать на ее ткань. Обманным путем радиоактивный йод проникает в щитовидную железу, накапливается и разрушает ее», – рассказала врач-радиотерапевт отделения радионуклидной терапии Республиканского онкологического диспансера Татарстана Инна Самигуллина.

Лечение начинается так: пациент выпивает радиофармпрепарат и остается в изоляции в течение 3-7 дней, поскольку в это время будет являться источником ионизирующего излучения. Даже после выписки врачи рекомендуют некоторое время никого не обнимать, не целовать и не прижимать к груди. Радиация еще сохраняется в поту, слюне, слезах, спинномозговой жидкости и моче пациента.

Четыре недели до радиойодтерапии пациент держит безйодовую диету. С чем связаны такие радикальные ограничения? Дело в том, что йод содержится во всех продуктах, а чтобы радиоактивный изотоп проник в клетку, организм должен быть голоден йодом.

«Радиофармпрепарат стоит в щитовидке около четырех месяцев. Чтобы выводить его излишки, нужно пить именно чистую воду. Кстати, мы придумали для наших пациентов лайфхак, который поможет понять, вышел ли из организма радиоактивный препарат. Спуститесь в метро, и если, проходя рамку, вы услышите звон, значит, вы еще опасны при близком контакте», – рассказала заведующая отделением радионуклидной терапии РКОД Наталия Глухова.

Преимущества метода перед оперативным вмешательством следующие:

отсутствие операционного шрама;

отсутствие рисков осложнений при наркозе;

отсутствие рисков осиплости и потери голоса.

Инна Самигуллина: «Тиреотоксикоз не относится к онкологическому профилю, но в нашем отделении помогают и пациентам с заболеваниями, сопровождающимися синдромом тиреотоксикоза»

Отделение оснащено изолированной канализацией и вентиляцией

Отделение радионуклидной терапии РКОД Татарстана, в котором и применяется вышеописанный метод, было создано в 2013 году. Его сотрудники считаются «вредниками», поскольку работают с открытыми источниками ионизирующего излучения.

Фасовка радиофармпрепаратов здесь производится дистанционно, в специальных боксах, с помощью щупов.

В отделении восемь «активных» коек для лечения пациентов радиоактивным йодом. Здесь пять палат – все повышенной комфортности. Отделение оснащено комплексом оборудования для контроля загрязнения рук и ног и накопительными дозиметрами.

В палатах между койками находятся свинцовые ширмы. Расчет толщины свинца идет из дозы радиации, исходящей из источника – пациента.

Поскольку отходы жизнедеятельности радиоактивны, их нельзя допустить в окружающую среду. Для этого отделение оснащено специальной канализацией и вентиляцией. В палате не открываются окна. Под зданием Центра ядерной медицины, где базируется отделение, находятся три бака-отстойника вместимостью по 50 тонн каждый. Отходы отстаиваются здесь порядка 130 суток и лишь потом уходят в общую канализацию.

«Когда пациенты выпивают йод, мы изолируем их, ведь они опасны для окружающих. Чтобы разнообразить их времяпровождение, мы своими силами собрали в отделении большую библиотеку», – сказала Наталия Глухова.

Здесь помогают не только при раке щитовидки

«Татарстан – эндемичный район по дефициту йода, поэтому женщины здесь нередко сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы. Например, они страдают от тиреотоксикоза. Он не относится к онкологическому профилю, но в нашем отделении помогают и пациентам с заболеваниями, сопровождающимися синдромом тиреотоксикоза», – рассказала Инна Самигуллина.

Тиреотоксикоз может возникнуть на фоне такого аутоиммунного заболевания, как диффузный токсический зоб. Что это такое? Организм начинает работать против щитовидной железы, а она избыточно вырабатывает гормоны. Человек мучается: у него начинает колотиться сердце, чувствуется слабость, повышается температура, настроение меняется в момент, а щитовидная железа увеличивается. Могут добавиться кожные проявления и экзофтальмия, или, говоря простым языком, пучеглазие.

«При таком состоянии эндокринологи пытаются выровнять гормональный фон, пытаются перезагрузить щитовидную железу. Для этого выписываются тиреостатические препараты. После их отмены пациентам ничего не надо делать – они живут нормальной жизнью, но у некоторых бывает рецидив. Тогда от железы нужно избавиться. Далее возникает вилка – операция или радиоактивный йод», – объяснила врач-радиотерапевт.

По словам Наталии Глуховой, в отделении радионуклидной терапии в год пролечиваются 300-350 пациентов с диффузным токсическим зобом

Пациентка мучилась 13 лет

По словам Наталии Глуховой, в отделении радионуклидной терапии в год пролечиваются 300-350 пациентов с диффузным токсическим зобом. Медики рассказали о примечательном случае одной из пациенток.

В 2019 году в РКОД попала 47-летняя женщина. Она наблюдалась у эндокринолога с 2006 года. Болезнь протекала тяжело, гормоны удавалось удерживать только с помощью тиреостатических препаратов.

«Она бы и дальше пила тиреостатики, но у нее начался такой синдром, как тиреотоксическое сердце, а также постоянная форма фибрилляции предсердий. Сердце работало на пределе, билось неровно, что чревато тромбозами, а значит, инфарктами и инсультами. У пациентки была вторая группа инвалидности по сердечно-сосудистой патологии», – рассказала Инна Самигуллина.

Щитовидная железа женщины выросла в объеме до 46 см³ при норме в 17 – превышение почти в три раза. По словам медиков, у пациентки была длинная красивая шея, и увеличенная железа явно бросалась в глаза.

«Жить так дальше – значит продолжать перегружать сердце, а резко вмешиваться было рискованно. Мы предложили ей плановое двухэтапное лечение. Первичная доза была снижена, чтобы пациентке было проще перенести лечение. В запланированный срок, через четыре месяца она пришла на повторный курс. Первое, что бросилось в глаза, – заключение терапевта о том, что синусовый ритм сердца восстановлен. По литературным данным, восстановление ритма происходит после нормализации тиреоидного фона – когда все клетки, которые продуцируют гормоны щитовидной железы, уничтожены», – сказала Инна Самигуллина.

Железа уменьшилась с 46 до 12 см³, то есть достигла нормальных размеров. Однако ее активность оставалась большой – щитовидка продолжала выбрасывать гормоны, что требовало продолжения приема тиреостатических препаратов.

«Второй курс лечения тоже не потребовал больших дозировок йода. Мы довели размеры железы до того состояния, что позволяло нам применить минимально возможные активности радиофармпрепарата», – сказала Наталия Глухова.

Теперь пациентка до конца жизни должна будет принимать препарат – аналог гормона щитовидной железы. Ей не нужно держать диету. У женщины прекратилась бессонница, вспышки гнева и фобические атаки, а главное, сердце, которое много лет работало на износ, наконец получило шанс работать спокойно.

«По выписке некоторые наши пациенты недоумевают – они не успели понять, что их лечили от таких серьезных болезней. Такое впечатление не успевает у них сложиться. Хотя, как вы поняли, в их лечении задействована большая служба», – добавила заведующая отделением радионуклидной терапии РКОД.