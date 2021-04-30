«Зеленый» рекорд «Татнефти»: компания посадит в этом году 5 млн деревьев

Возрождение лесов - не дань моде

Как сообщает газета «Нефтяные вести», посадка новых лесов — это часть большой и планомерной работы «Татнефти» и Минлесхоза РТ по улучшению качес­тва атмосферного воздуха и важная составляющая проекта по декарбонизации в рамках Глобального договора ООН.

«Мы поставили задачу расширить компенсирующие мероприятия за счет высадки лесов, — подчеркнул генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, выступая на конференции трудовых коллективов Компании. — Мы понимаем серьезность вопросов экологии. Это не дань моде, мы действительно разделяем эти ценнос­ти. Для нас гражданский долг — восстанавливать то, что было ухудшено в прошлом, доводить природу до ее естественного состояния».

Отметим, что «лесные» программы Компании ведут свой отсчет еще с 2000 года, а с 2013 года работает проект «Лес от АЗС», по которому определенная часть выручки от продажи топлива на заправках Компании тратится на посадку зеленых насаждений. Всего за эти годы нефтяники посадили более 12 млн деревьев.

Деревья высаживают там, где они нужнее

Азнакаевский район — только один из районов Татарстана, где в этом году будет вестись посадка лесов. Работы уже проведены на площади около 900 га. Для понимания масштаба — это более 1200 футбольных полей. До конца весны площадь новых лесов достигнет 1500 га. Три из восьми видов деревьев — хвой­ные породы, остальные — лиственные. Как известно, деревья — это маленькие лаборатории, в которых под влиянием солнечного света и тепла происходит превращение углекислого газа, содержащегося в воздухе, в органические вещества и кислород.

Многие саженцы, попадающие в землю, имеют закрытую корневую систему. Это существенно облегчает как посадку, так и на порядок увеличивает приживаемость ростков. Часть саженцев выращена в селекционном центре Сабинского лесхоза, с которым «Татнефть» активно сотрудничает не первый год. Работы ведутся с помощью механизированных сеялок.

Деревья, как правило, высаживаются в тех местах, где они нужнее всего. Это невостребованные площади, овраги, балки, территории, где есть эрозия почвы.

Всего на посадке деревьев трудятся сотни лесников и рабочих.

Знания о природе в новом формате

В прошлом году «Татнефть» неподалеку от Нижней Мактамы начала высаживать триплоидные осины. У этих деревьев поглощаемость углекислого газа в два раза больше, чем у ели или сосны, также они отличаются скоростью роста и неприхотливостью к условиям произрастания. В этом году триплоидная осина стала объектом еще одного проекта — «Циркулярный лес».

К проектам по охране окружающей среды Компания привлекает и подрастающее поколение. «Татнефтью» открыты шесть биологических классов в школах юго-востока республики.

Дети, занимаясь микроклонированием растений, получают знания в новом формате и уже сегодня вместе с нефтяниками вносят свой вклад в восстановление природного разнообразия. Побывав недавно в такой лаборатории в пос. Актюбинский, Наиль Маганов сказал, что «Татнефть» готова приобретать все выращенные саженцы, в том числе клонированные осины, и речь тогда шла о десятках тысяч деревьев с каж­дой лаборатории в год.

Воспитать экологическое мышление

Увеличение площади зеленых насаждений дает еще целый ряд важных для нефтяного региона преимуществ. Леса способствуют увеличению числа других растений и служат местом обитания животных, в том числе и редких. Деревья становятся отличной буферной зоной в местах с развитой транспортной инфраструктурой, защищая людей от выхлопных газов и шума дорог.

Биологи утверждают, что, к примеру, триплоидная осина формирует густые заросли, препятствующие проникновению под полог леса степных растений. Благодаря этой особенности осина используется при создании полезащитных лесных полос.

Если вернуться к словам Наиля Ульфатовича, то он подчеркнул: «Только посадки лесов мало, необходимо формировать культуру ответственности за сохранение окружающей среды — корпоративную модель рационального потребления, воспитывать положительное экологическое мышление, тиражировать «зеленые инициативы».