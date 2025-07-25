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Общество 25 июля 2025 17:08

Зеленый блогер назвала способы борьбы с мучнистой росой на огурцах

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В садоводческих хозяйствах Набережных Челнов огурцы массово поражены мучнистой росой – заболеванием, при котором листья растений покрываются характерным бело-серым налетом. Зеленый блогер Мария Гарапшина – порекомендовала несколько способов борьбы с болезнью. Ее слова приводят «Челнинские известия».

Гарапшина сообщила, что можно воспользоваться народными средствами: например, растворить 40-50 граммов кальцинированной соды в 10 литрах воды или настоять золу (треть ведра) в горячей воде в течение одного-двух дней. Полученные растворы следует использовать для полива и опрыскивания пораженных растений.

Также она отметила, что в специализированных магазинах доступны биопрепараты, которые могут эффективно справиться с мучнистой росой.

#растения #полезная информация
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