Зеленый блогер назвала способы борьбы с мучнистой росой на огурцах

В садоводческих хозяйствах Набережных Челнов огурцы массово поражены мучнистой росой – заболеванием, при котором листья растений покрываются характерным бело-серым налетом. Зеленый блогер Мария Гарапшина – порекомендовала несколько способов борьбы с болезнью. Ее слова приводят «Челнинские известия».

Гарапшина сообщила, что можно воспользоваться народными средствами: например, растворить 40-50 граммов кальцинированной соды в 10 литрах воды или настоять золу (треть ведра) в горячей воде в течение одного-двух дней. Полученные растворы следует использовать для полива и опрыскивания пораженных растений.

Также она отметила, что в специализированных магазинах доступны биопрепараты, которые могут эффективно справиться с мучнистой росой.