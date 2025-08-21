Зеленые, на двух языках и со спецзащитой: началась печать бюллетеней к выборам Раиса РТ

Печать бюллетеней для голосования на предстоящих выборах Раиса Республики Татарстан запущена сегодня утром в Казани в издательстве «Идел-Пресс». Об особенностях производства, сроках изготовления бюллетеней и степени их защиты узнала корреспондент «Татар-информа», побывав в печатном цеху.





В печатном цеху издательства «Идел-Пресс» сегодня с самого утра кипит работа – шумят станки, за слаженной работой которых неустанно следят рабочие

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Печатать бюллетени к выборам Раиса РТ будут круглосуточно на протяжении четырех дней

В печатном цеху издательства «Идел-Пресс» сегодня с самого утра кипит работа – шумят станки, за слаженной работой которых неустанно следят рабочие. Готовый продукт – большие гладкие листы с запахом свежей типографской краски – складывают в аккуратные стопки. Полиграфическое производство посетил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Сегодня у нас очень ответственная процедура. В соответствии с решением ЦИК РТ запускаем в печать бюллетени к выборам Раиса Республики Татарстан. Определен количественный показатель бюллетеней – 2 923 100. Напомню, что избирателей у нас 2 523 096. Но мы понимаем, что будет минимальный процент брака», – сообщил Кондратьев журналистам.

В «Идел-Пресс» печатают бюллетени к выборам Раиса Республики Татарстан и дополнительным выборам депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18.

Форма и текст избирательных бюллетеней утверждены ЦИКом. Бюллетени имеют разный цвет: на выборах Раиса РТ они будут светло-зелеными, а на выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу – светло-розовыми.

Андрей Кондратьев: «Форма и текст избирательных бюллетеней утверждены ЦИКом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Они на двух государственных языках – русском и татарском, фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке.

«Напечатать избирательные бюллетени мы не могли бы без полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс», за что им большое спасибо», – добавил Кондратьев.

Печатать бюллетени для голосования на предстоящих выборах Раиса РТ будут круглосуточно четыре дня.

«На бюллетени к выборам Раиса Республики Татарстан будет израсходовано 18 тонн бумаги, 150 кг краски, в том числе специальной. После печати бюллетени будут направлены на сортировку, потом на резку и упаковку. Надеемся, что в кратчайшие сроки всю работу выполним», – отметил генеральный директор «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Каждый избирательный бюллетень, изготавливаемый в Татарстане к выборам 14 сентября, имеет несколько степеней защиты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При изготовлении бюллетеней впервые в качестве эксперимента используют микрошрифт

Каждый избирательный бюллетень, изготавливаемый в Татарстане к выборам 14 сентября, имеет несколько степеней защиты – уникальную защитную сетку, подписи членов УИК и печать.

«Предусмотрены все степени защиты: уникальный узор тангирной сетки, у бюллетеней зеленый цвет, в правом верхнем углу будет наложена «живая» защита – печать участковой избирательной комиссии и две подписи членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса», – пояснил Андрей Кондратьев.

Микрошрифт невозможно разглядеть невооруженным глазом, его можно распознать только через специальную увеличительную линзу с десятикратным увеличением Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Избирательные бюллетени для дополнительных выборов депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 впервые в качестве эксперимента будут содержать дополнительную защиту – микрошрифт.

«В этом году у нас серьезное новшество. Мы на бюллетене по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18, где пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ, предусмотрели новую степень защиты. Черточки, которые видны на бюллетене, состоят из микрошрифта с текстом», – сообщил Кондратьев.

Микрошрифт невозможно разглядеть невооруженным глазом, его можно распознать только через специальную увеличительную линзу с десятикратным увеличением. Такая есть в цеху на отдельном столе с готовой продукцией. Наводим лупу на черную полоску на бюллетене – и как по волшебству на бумаге появляются буквы.

«Микрошрифт опробован. Если печать этих бюллетеней пройдет хорошо, мы его по поручению ЦИК России будем использовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания», – уточнил Кондратьев.

Анас Аскаров отметил, что это вторая степень защиты. По его словам, защитная тангирная сетка находится с обратной стороны бюллетеней и применяется специальная краска. Эта сетка разработана специалистами типографии «Идел-Пресс».

Анас Аскаров отметил, что это вторая степень защиты. По его словам, защитная тангирная сетка находится с обратной стороны бюллетеней и применяется специальная краска Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До 10 сентября бюллетени под охраной доставят на избирательные участки

К дополнительным выборам депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 изготовят 53,4 тыс. бюллетеней – по числу избирателей округа.

Избиратели этого округа в единый день голосования 14 сентября получат наибольшее в республике число бюллетеней: для голосования на выборах Раиса Татарстана, для дополнительных выборов депутата Госсовета РТ, для выборов депутатов городского совета по партийным спискам и по одномандатным округам.

«Дело в том, что выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в четырех городах (Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске), где количество избирателей превышает 100 тыс. человек, проводятся по смешанной системе. Половина мандатов будет распределена между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, остальная часть мандатов замещается по одномандатным округам. Избиратели по этой кампании получают два бюллетеня. Во всех остальных муниципальных образованиях республики выборы проводятся по одномандатным избирательным округам», – пояснил председатель ЦИК РТ.

Бюллетени для выборов депутатов представительных органов муниципальных образований изготавливаются территориальными избирательными комиссиями, уполномоченными для проведения кампании на местах.

Доставка готовых бюллетеней из издательства «Идел-Пресс» в Казани будет организована Управлением специальной связи: сначала в территориальные комиссии, затем в участковые.

«До 10 сентября бюллетени под военизированной охраной спецсвязи доставим до каждой территориальной комиссии, до каждого избирательного участка», – подчеркнул Андрей Кондратьев.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).