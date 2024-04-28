Зеленского заподозрили в сильном занижении потерь ВСУ

Оценка потерь в рядах ВСУ, данная в феврале Президентом Украины Владимиром Зеленским, может сильно разниться с реальными цифрами. Это сделано для того, чтобы не допустить снижения темпов мобилизации, которая «и так идет тяжело». Об этом со ссылкой на украинского законодателя сообщает The Washington Post.

Помимо этого, на смещение фокуса с потерь направлено выделение дополнительной поддержки от США. По мнению американской администрации, Киев должен несмотря ни на что найти способ для решения проблемы с «нехваткой бойцов» и вдохновить людей на выход на передовую.

По данным Зеленского, к февралю число потерь в Вооруженных силах Украины составило 31 тыс. убитыми, а количество раненых и пропавших без вести неизвестно. По информации же главы Минобороны России Сергея Шойгу, с 24 февраля 2024 года ВСУ лишились почти полумиллиона бойцов.