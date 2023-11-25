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Зеленский ждет военные корабли для сопровождения торговых кораблей в Черном море
Украина получит военные корабли для охраны торговых судов, следующих по альтернативному зерновому коридору в Черном море. Об этом со ссылкой на Президента Владимира Зеленского сообщает издание «Украинская правда».
«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос ближайшего будущего», — уверен он.
По словам украинского Президента, с этой же целью будет усилена система ПВО Одесского региона.
Напомним, что 18 июля 2023 года прекратилось действие зерновой сделки. Как не раз отмечала российская сторона, обсуждение о ее возобновлении можно будет начать лишь тогда, когда будут выполнены все требования Москвы. В первую очередь это касается снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.
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