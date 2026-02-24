Зеленский заявил о приближении завершения военного конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Financial Times выразил мнение, что Россия и Украина находятся на стадии, близкой к окончанию крупнейшего в Европе конфликта со времен Второй мировой войны.

В ходе беседы он также вновь подчеркнул необходимость предоставления гарантий безопасности.

Ранее, в конце января – начале февраля, в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда стороны провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157».

Третий раунд переговоров по урегулированию состоялся 17–18 февраля в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжелые, но деловые, и сообщил, что следующая встреча состоится в ближайшее время.

По информации источника РИА Новости, подписание каких-либо документов по итогам женевских консультаций не проводилось. Конкретные дата и место новой встречи пока не определены, однако диалог будет продолжен.