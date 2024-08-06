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Зеленский заявил о необходимости подготовить основу для справедливого окончания конфликта
Украине следует уже в 2024-м подготовить базу для заключения мира с Россией. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, вопреки постоянным отказам от проведения переговоров с Москвой.
«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», - цитирует Зеленского РИА «Новости».
До этого он также говорил, что Украина, как и все другие страны мира, хочет участия России в следующей конференции по решению конфликта. В Кремле ни раз предлагали мирный путь урегулирования ситуации, но власти Киева ввели закон о запрете «говорить с Москвой».
До этого Президент РФ Владимир Путин предлагал одно мирное соглашение. Согласно документу, если Киев выведет свои войска из новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), откажется от вступления в НАТО, то боевые действия со стороны России прекратятся в тот же миг.
В офисе Зеленского отвергли это предложение. Там заявили, что, приняв такую инициативу, Украина якобы откажется от субъектности.
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