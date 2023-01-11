Зеленский заявил о необходимости лишать гражданства влиятельных лиц с паспортами РФ

Влиятельные на Украине лица, имеющие российские паспорта, должны быть лишены украинского гражданства и возможности проживать в стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой, передает ТАСС.

«Наша задача, чтобы все люди, которые имеют гражданство сегодня — двойное, тройное, есть разные люди, включая гражданство РФ, которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди имели, обязательно имели гражданство одно — РФ, если они его так же имеют. И я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, что это абсолютно справедливо», — подчеркнул Зеленский.

По словам политика, выполнение этой программы будет его дальнейшей задачей, хотя российские граждане вправе пребывать на территории Украины на законных основаниях. Кроме того, он заверил, что эта мера не коснется «патриотических граждан государства».

Помимо этого, Зеленский сообщил, что СМИ не знают полных списков лиц, лишенных украинского гражданства. При этом, по его словам, это процесс происходит в соответствии с законодательством или же с «деталями от Службы безопасности Украины» (хотя соответствующий закон не предусматривает подобных оснований — прим. Т-и).

Накануне Зеленский объявил о лишении украинского гражданство таких пророссийски настроенных политиков, как Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач. До этого лишены гражданства оказались 13 священнослужителей Украинской православной церкви, а также ряд бизнесменов и бывших депутатов Верховной Рады. В большинстве этих случаев лишаемые украинских паспортов имели гражданство РФ, в некоторых других — гражданство Израиля (возможно, кто-то имел гражданство какой-либо другой страны).