Зеленский заявил о намерении лично обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет напрямую поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить с ним ситуацию на Украине.

После начала военной специальной операции, которую Россия проводит на Украине, у Зеленского, по его словам, «не было никаких разговоров с Китаем», последний раз главы стран общались год назад.

«Хотя я считаю, что это было бы полезно», – сказал он китайскому изданию South China Morning Post, добавив, что что ресурсы Пекина позволяют оказать экономическое и политическое давление на Россию, чтобы остановить проведение спецоперации. По мнению Зеленского, если Москва потеряет китайский рынок, это может стать для нее «ударом».

В июне Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что выступает за скорейшее урегулирование украинского кризиса. В конце июля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил, что Китай и Россия успрешно сотрудничают в торгово-экономической сфере на принципах обоюдной выгоды и взаимного уважения.