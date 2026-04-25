Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с США и Россией в Азербайджане

Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане, сообщает РБК.

Он отметил, что высоко ценит роль партнеров в медиации этого процесса. Такие переговоры уже проходили в Турции, а с американской стороной – в Швейцарии. Зеленский выразил готовность к подобной встрече в Азербайджане.

Зеленский находится в стране с рабочим визитом. В ходе встречи с Алиевым стороны подписали шесть соглашений. По словам политика, деталями позже поделятся команды. Направление номер один – безопасность и оборонно-промышленный комплекс, добавил он.