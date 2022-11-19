Зеленский заявил, что затишье в спецоперации усугубит ситуацию

Говоря о возможности переговоров с Украиной, Россия стремится не к миру, а лишь хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, считает украинский лидер Владимир Зеленский.

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием [спецоперации]. Но такая пауза только усугубит ситуацию», – цитирует его РИА Новости. По мнению главы государства, территориальные уступки не гарантируют мира, а компромиссы приведут к новым жертвам.

Он также упомянул свою «формулу мира» из десяти пунктов, первые три из которых: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и безопасность энергетическая.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить мирные переговоры, из которых Киев вышел на этапе согласования итогового документа после очной встречи в Стамбуле. На саммите G20 Зеленский озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов – в частности он заявил, что не будет никакого «Минск-3». В Кремле заявили, что тем самым он подтвердил нежелание вести переговоры.