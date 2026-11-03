Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести личную встречу с Президентом России Владимиром Путиным, а не разговаривать с ним по телефону. Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Германии, передает РИА Новости.

При этом глава киевского режима вновь отказался приезжать в Москву для переговоров.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков также отмечал, что позиция российской стороны по поводу возможной встречи известна. По его словам, Зеленский может посетить российскую столицу, ему будут обеспечены гарантии безопасности. При этом, как подчеркивал Песков, Зеленский знает, какие решения необходимо принять.