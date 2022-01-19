Зеленский заявил, что Украине нужна помощь для модернизации армии

Украина намерена активизировать работу по переговорам во всех форматах, в том числе открыть путь для проведения саммита в «нормандском формате». Об этом в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Также он добавил, что стране требуется помощь для модернизации армии, сообщает РИА Новости.

«Наша встреча еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США и подтверждает фундаментальный принцип, что никакие решения по Украине не принимаются без Украины», — заметил украинский лидер после встречи.

Как сообщили в пресс-службе офиса Президента, на переговорах затрагивались тема безопасности на Украине, а также шаги, которые предпринимаются при существующих переговорных форматах и других возможностях политико-дипломатического урегулирования. Помимо этого, стороны обсудили взаимодействие Украины и США в области безопасности и обороны.

«Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена», — подчеркнул Зеленский.