Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом он сказал в ходе выступления в режиме видеосвязи на конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.

«Можем ли мы отклонить российские удары? Да. Можем ли мы защитить наших граждан от российских ракет? Конечно. Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство – именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации», – заявил Зеленский.

Напомним, накануне он также заявлял о якобы начале масштабного российского наступления.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.