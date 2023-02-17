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Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом он сказал в ходе выступления в режиме видеосвязи на конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.
«Можем ли мы отклонить российские удары? Да. Можем ли мы защитить наших граждан от российских ракет? Конечно. Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство – именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации», – заявил Зеленский.
Напомним, накануне он также заявлял о якобы начале масштабного российского наступления.
Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.
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