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Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца
Контрнаступление ВСУ не будет иметь хеппи-энда из-за большого количества потерь. Об этом в беседе с CNN заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда, мы потеряли много людей», — подчеркнул он.
Напомним, что украинское контрнаступление продолжается уже четвертый месяц. Оно ведется на трех направлениях силами бригад, прошедших подготовку у натовских специалистов и вооруженных западной техникой. Тем не менее, как не раз отмечал Президент России Владимир Путин, наступательные действия не принесли Киеву успехов ни на одном из участков линии боевого соприкосновения.
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