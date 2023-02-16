Зеленский заявил, что «российское наступление уже началось»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью зарубежным СМИ о том, что якобы в зоне проведения военной спецоперации началось новое «масштабное российское наступление». Конкретных данных и подробностей он при этом не привел.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», — утверждает украинский лидер (цитата по Газете.ru).

Он также вновь исключил заключение мирного соглашения с Россией, которое будет включать в себя отказ от каких-либо территорий, и потребовал гарантий безопасности. «Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», — заявил Зеленский.

Зарубежные политики уже неоднократно заявляли о том, что якобы Россия готовит новое наступление на эту весну. Так, об этом говорил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, утверждая, что для наступления РФ якобы закупает новую военную технику и мобилизует новых солдат. При этом Президент США Джо Байден заявлял, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, объясняя этим наращивание поставок Киеву военной техники и оружия.