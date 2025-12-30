Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обсуждает с Президентом США Дональдом Трампом присутствие американских войск на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями «коалиции решительных». Мы бы хотели этого», – сказал глава киевского режима.

Напомним, что Трамп заявлял, что в период его президентства американских войск на Украине не будет, а в Министерстве иностранных дел РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Кроме того, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта.