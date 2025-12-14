Зеленский заявил, что не держится за свою должность

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен цепляться за свой пост. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

«Были сигналы от США о выборах президента Украины… я не держусь за кресло. Считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. Попросил, чтобы партнеры помогли в вопросе безопасности, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты наработали варианты, как это реализовать, если так будет развиваться ситуация», – сказал Зеленский.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, а также охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов» и указывал на его крайне низкий рейтинг в обществе.