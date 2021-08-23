Зеленский заявил, что Крым сдавался России в аренду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период с 1991 по 2014 год Украина проиграла России в информационной борьбе за Крым, когда сдала его «в аренду товарищам». Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу «Украина».

«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз все, чтоб это вернуть», — цитируют Зеленского «Известия».

Проигрыш, по его словам, связан с тем, что Украина никак не развивала в регионе свое присутствие.

«Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей», — заключил он.