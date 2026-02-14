Зеленский заявил, что Киев настаивает на приоритете гарантий безопасности

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США настаивают на предоставлении гарантий безопасности Киеву только одновременно с подписанием остальных документов по урегулированию конфликта, а не заранее. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках Мюнхенская конференция по безопасности, передает «ТАСС».

По словам Зеленского, информация о позиции Вашингтона соответствует действительности. Он отметил, что американская сторона открыто дала понять, что стремится как можно быстрее заключить мир и подписать весь пакет документов одновременно.

При этом, как подчеркнул Зеленский, он заявил партнерам, что для Киева было бы предпочтительнее сначала оформить гарантии безопасности.