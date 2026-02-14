news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 14 февраля 2026 20:51

Зеленский заявил, что Киев настаивает на приоритете гарантий безопасности

Читайте нас в
Телеграм

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США настаивают на предоставлении гарантий безопасности Киеву только одновременно с подписанием остальных документов по урегулированию конфликта, а не заранее. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках Мюнхенская конференция по безопасности, передает «ТАСС».

По словам Зеленского, информация о позиции Вашингтона соответствует действительности. Он отметил, что американская сторона открыто дала понять, что стремится как можно быстрее заключить мир и подписать весь пакет документов одновременно.

При этом, как подчеркнул Зеленский, он заявил партнерам, что для Киева было бы предпочтительнее сначала оформить гарантии безопасности.

#сша и украина #Владимир Зеленский
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега

С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега

13 февраля 2026
«Это безответственные заявления»: Кудояров ответил историкам о фильме «Черный лес»

«Это безответственные заявления»: Кудояров ответил историкам о фильме «Черный лес»

14 февраля 2026