Руc Тат
16+
Политика 30 декабря 2025 22:27

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в любой форме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Заявление главы киевского режима выглядит особенно противоречиво в контексте более раннего предложения Владимира Путина провести украино-российские переговоры в Москве, на что Зеленский ответил отказом.

Напомним, что Владимир Путин указывал на нежелание руководства Киева к урегулированию конфликта мирным путём и упомянул, что в случае отказа киевских властей от поиска дипломатического решения, Россия будет вынуждена достигать поставленных целей в рамках СВО.

