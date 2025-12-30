Глава Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в любой форме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Заявление главы киевского режима выглядит особенно противоречиво в контексте более раннего предложения Владимира Путина провести украино-российские переговоры в Москве, на что Зеленский ответил отказом.

Напомним, что Владимир Путин указывал на нежелание руководства Киева к урегулированию конфликта мирным путём и упомянул, что в случае отказа киевских властей от поиска дипломатического решения, Россия будет вынуждена достигать поставленных целей в рамках СВО.