Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным тет-а-тет

Украинский Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, встреча тет-а-тет может быть результативной. Об этом пишет РИА Новости.

«По встрече с Президентом РФ: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече, и я считаю, что это правильный шаг встретиться с Президентом РФ», — сказал Зеленский.

Он посчитал, что такие переговоры могут принести неожиданный результат, и отметил, что готов к встрече в «нормандском» формате.

«Я уверен, что, если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, — сказал Зеленский. — Пока мы себе позволить такого не можем».

По его мнению, при планировании встречи с Президентом РФ не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, но результат будет.