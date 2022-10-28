Зеленский заявил, что без электричества остались около 4 млн украинцев

Около четырех миллионов украинцев затронули ограничения в электроснабжении, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, отключения коснулись Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областей.

«Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. <…>», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что для уменьшения нагрузки на электросети в пятницу вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей в Киеве и семи областях Украины, напоминает РИА Новости.

Напомним, с 10 октября Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за который, по словам Президента России Владимира Путина, несут ответственность украинские спецслужбы.