Зеленский заверил, что не будет руководить государством 30 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается оставаться у власти десятилетиями. Его слова приводит «Газета.Ru».

Зеленский подчеркнул, что не планирует руководить страной 30 или 35 лет, заверив, что этого точно не будет. По словам Зеленского, для него важно пройти через нынешний этап, не потеряв при этом уважения к себе и к своей должности.

Хотя пятилетний срок его полномочий завершился в мае прошлого года, выборы не проводились из-за продолжающегося военного положения. По украинской конституции, в такой ситуации проведение голосования откладывается.