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Зеленский заверил, что Киев не применит западное оружие для обстрелов России
Киев не станет использовать западное оружие для обстрелов территории России, заявил в беседе CNN Президент Украины Владимир Зеленский.
«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — цитирует его РИА Новости.
Украинский лидер добавил, что не видит возможности для переговоров с Москвой. «Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с Президентом РФ [Владимиром Путиным]. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово», — заметил он.
В заключение Зеленский признал, что продолжение конфликта грозит началом Третьей мировой войны, однако решить его дипломатическим путем возможно лишь после вывода российских войск.
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