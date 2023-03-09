Зеленский заверил, что Киев не применит западное оружие для обстрелов России

Киев не станет использовать западное оружие для обстрелов территории России, заявил в беседе CNN Президент Украины Владимир Зеленский.

«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — цитирует его РИА Новости.

Украинский лидер добавил, что не видит возможности для переговоров с Москвой. «Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с Президентом РФ [Владимиром Путиным]. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово», — заметил он.

В заключение Зеленский признал, что продолжение конфликта грозит началом Третьей мировой войны, однако решить его дипломатическим путем возможно лишь после вывода российских войск.