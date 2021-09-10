Зеленский хочет «предметно» встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что его интересует, смогут ли они «предметно встретиться». Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, не хватает времени думать о Путине. Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в „нормандском формате“», — сказал Зеленский на форуме мероприятия YES Brainstorming, отвечая на вопрос о его отношении к Президенту РФ на сегодняшний день.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что разговор глав двух государств будет чрезвычайно сложным, но к нему необходимо двигаться.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков при этом заявлял, что Путин четко подтвердил свою готовность встретиться с украинским лидером, потому что отношения двух стран нужно исправлять.

В эфире «Прямой линии» сам Президент РФ заметил, что не исключает встречи с украинским коллегой при условии наличия тем для обсуждения.