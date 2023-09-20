Зеленский выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий

Отвод российских войск за пределы «Украины 1991 года», а также возвращение контроля над утраченными территориями — это два пункта, необходимые для прекращения боевых действий. Об этом, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Москва должна возвратить Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом <...> прекращение боевых действий», — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Глава российского МИД Сергей Лавров на Совбезе ООН напомнил представителям западных стран, что киевские власти неоднократно угрожали истреблением жителям бывших территорий Украины. Он попросил их задуматься о том, что ждет мирных граждан в том случае, если они попадут в обозначенные «границы Украины 1991 года».

Министр подчеркнул, что Москва по-прежнему согласна перейти к переговорам. И если бы Вашингтон пожелал того же, то Зеленский уже отметил запрет на диалог с Россией.