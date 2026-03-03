news_header_top
Политика 3 марта 2026 14:30

Зеленский: выборы на Украине пройдут только после окончания конфликта

Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине станет реальным лишь после полного завершения боевых действий, а не во время временного прекращения огня. Такое заявление он сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, вопрос заключается не в сроках перемирия, а в окончании конфликта. Ранее он допускал возможность голосования одновременно с референдумом и не исключал своего участия в выборах при условии устойчивого прекращения огня.

Напомним, срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп называл его «диктатором без выборов» и указывал на падение рейтинга до 4%. Зеленский в ответ заявлял о готовности провести выборы, но при условии обеспечения безопасности со стороны США и Европы. Он неоднократно подчёркивал, что перемирие должно предшествовать избирательному процессу.

