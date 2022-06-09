Зеленский ввел санкции против Путина и Хуснуллина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, водящий санкции против высшег8о руководства России. В список попал Президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Также санкции затронули министра обороны России Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова, пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, секретаря Совбеза Николая Патрушева, премьер-министра России Михаила Мишустина и почти всех членов правительства. Всего в перечне перечислены 35 имен.

Среди них и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий строительную сферу. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин также указан в списке.

В перечень не попал нынешний глава МЧС Александр Куренков, зато под санкциями оказался Александр Чуприян, который до 25 мая исполнял обязанности министра по чрезвычайным ситуациям.

Зеленский также ввел санкции против 236 российских вузов и 261 руководителя вузов.