Зеленский ввел санкции против Мирошника, Кончаловского и ряда российских журналистов

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 198 человек. Срок действия ограничений – 10 лет, передает ТАСС.

Среди лиц, в отношении которых введены рестрикции, – бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, режиссер Андрей Кончаловский, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, военные журналисты Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Ангелина Вовк, Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников, Екатерина Березовская, журналисты Марина Ахмедова, Павел Зарубин, Андрей Стариков, Владимир Кобяков, Анастасия Попова, Марьяна Наумова, Антон Степаненко, Вадим Такменев, Владимир Корнилов, блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, продюсер Яна Рудковская, певец Юрий Лоза и экс-губернатор Московской области Борис Громов.

Отмечается, что в списке есть украинцы – журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко, политолог Василь Вакаров. Кроме того, в перечне значатся белорусский журналист Григорий Азаренок и гендиректор белорусского канала СТВ Александр Осенко.