Политика 18 февраля 2026 11:38

Зеленский ввел санкции против Лукашенко

фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Киев включил президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список. Об этом 18 февраля сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале.

По информации Зеленского, принятый пакет ограничений предусматривает блокировку активов, запрет на проведение финансовых операций и въезд на территорию Украины. Также введены ограничения на торговлю, транзит товаров, участие в приватизации и госзакупках, операции с ценными бумагами и передачу технологий.

Напомним, что в сентябре прошлого года Зеленский уже подписывал указ о введении санкций против ряда лиц, включая главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, главу Гагаузии Евгению Гуцул и внука основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля.

#Владимир Зеленский #Александр Лукашенко #санкции
