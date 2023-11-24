Зеленский ввел санкции против Лейлы Фазлеевой и Рината Садыкова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые антироссийские санкции двух чиновников из РТ — вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой и руководителя Минмолодежи Татарстана Рината Садыкова.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт украинского лидера, всего антироссийский санкционный список попали 147 физических лиц и 303 юридических лица. В их числе: некоторые командующие войсками РФ, предприниматели, а также экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс и советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин.