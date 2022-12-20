Зеленский второй раз за месяц приехал в ДНР и побывал в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск (украинское название – Бахмут), передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова. Также сообщение о визите Зеленского в находящийся на подконтрольной Киеву части ДНР сообщили сегодня украинские СМИ.

«Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута (Артемовска – ред.) президент уже уехал», – заявил Никифоров.

Отмечается, что поездка Зеленского не анонсировалась. За последний месяц он посетил подконтрольную Киеву часть ДНР во второй раз – так, 6 декабря он побывал в Славянске. Кроме того, ранее он приезжал в Херсон – в Кремле на это подчеркнули, что это часть территории Российской Федерации.

Артемовск, за который сейчас ведутся бои, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.