Зеленский вновь не пошел на компромисс по вопросу территорий

Глава киевского режима Владимир Зеленский не пошел на уступки по мирному плану США. Об этом сообщают РИА Новости.

«Компромисс по вопросу территорий пока не найден», – сказал Зеленский.

Глава Украины поясняет это тем, что не имеет права отдавать территории ни по конституции, ни по моральному праву. При этом, он рассказал, что Украина и Евросоюз готовят свой вариант мирного плана, который затем отправят в США.

Ранее Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упрекал Зеленского в том, что он даже не прочитал текст документа, подготовленного США. Тем временем Россия согласилась обсуждать документ со спецпредставителями Соединенных Штатов, которые на прошлой неделе ездили в Москву и вели переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Их результат Трамп оценил положительно.